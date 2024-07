“ON AIR!” – SABATINI: “L’operazione Soulè è fatta, si chiude alle condizioni della Roma”, PRUZZO: “Per quello che costa, deve cambiare il volto della squadra”, FERRAZZA: “Folle questo braccio di ferro con la Juve”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Soulè? Secondo me arriva a 30 milioni di euro, compreso tutto. Il terzino destro? Se davvero a Cagliari-Roma sarà Celik il titolare c’è da preoccuparsi. Vorrei ricordarvi che spesso l’anno scorso, per lunghe parti di stagione, il turco veniva considerato il terzo dietro a Kristensen e Karsdorp…La verità è che più o meno sono tutti e tre dello stesso livello…”

David Rossi (Rete Sport): “Pisilli? Non sono sorpreso. Io a lui ho aggiunto Mannini come futuribile. Assignon? Perdonatemi, ma io le partite del Burnley non le ho mai viste… Se tu hai speso 7 milioni per Celik due anni fa, e ora ne spendi 10 per Assignon, mi viene da pensare che sarà il francese il titolare e non il turco… Io Assignon non lo conosco, è stato considerato adatto al campionato inglese, quindi è uno di corsa, ma non so se è un buon crossatore… L’impasse della Roma sul mercato è evidente. Anche se la Roma chiudesse per Soulè e Dahl entro il fine settimana, mancherebbero ancora due titolari, il terzino destro e l’attaccante…e se va via Abraham anche un centravanti di riserva. Senza considerare che stiamo ancora con El Shaarawy titolare…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Baldanzi? Io farei una bella telefonata alla Fiorentina, proverei a inserirlo in una trattativa con i viola, che lo volevano già un anno fa, per avere in cambio Amrabat…il marocchino sarà meglio di Bove, o no? … Ghisolfi? Non ha la stessa libertà che aveva Sabatini sulle scelte di mercato, nella Roma ora decide Friedkin. Nemmeno la Souloukou ha potere di firma oltre una certa cifra…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Baldanzi per me è calciatore, le qualità le ha, ma deve fare ancora quello step. Deve capire qual è il suo ruolo naturale, io lo vedo più dietro una prima punta che non esterno destro. Soulè è un esterno. Baldanzi lo vedo più da ultimo passaggio, da numero dieci…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Se Baldanzi non riesce a brillare in mezzo ai giovani di belle speranze, se è Pisilli a rubare oggi le prime pagine dei giornali e non lui, è un assolutamente un problema. Lui è stato acquistato per essere acquistato per essere un titolare, eppure non riesce ad emergere… Io non so se verrà Soulè, a me comincia a sembrare una follia il braccio di ferro con la Juventus… Darboe? L’abbiamo visto bene ieri, direi basta…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “I rapporti tra la Roma e il Rennes sono buoni e ci sono le basi per fare un’altra operazione. Assignon viene valutato 10+2 milioni, e mi sembra un giocatore su cui la Roma può facilmente affondare perchè c’è la piena disponibilità sia del calciatore che del Rennes al trasferimento. Per me è un affare che può andare in porto, io altre piste sinceramente le vedo complicate…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “L’avete vista la formazione titolare di ieri, sì? E’ vero, mancano diversi giocatori, ma De Rossi non ha fatto il ritiro della Roma, ha fatto il ritiro della Primavera…Alla Roma mancano 5 acquisti, di cui 4 titolari: esterno destro basso, un centrocampista, un esterno alto e un centravanti. Ma io ci metto anche un difensore centrale… Mi risulta che De Rossi sia abbastanza preoccupato, tanto da arrivare non dico ad alzare la voce, ma a dire “che dobbiamo fare?“….”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “Soulè? La volontà del giocatore conta. Giuntoli ha cercato di bypassare il procuratore, ha preso il giocatore faccia a faccia dicendogli che doveva andare in Premier perchè lì pagano e alla Roma no, ma il calciatore ha risposto di no, che sarebbe andato solo alla Roma. La sua decisione è presa, e per quanto puoi alzare il prezzo ne devi tenere conto. Questo vale anche per Koopmeiners. Io penso che la Juve chiuderà l’operazione alle condizioni della Roma, forse riuscirà a incassare un milioncino in più, ma l’operazione ormai è fatta con la Roma…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Quanto cambia Soulè? Per quello che costa, deve cambiare la faccia della squadra…la cifra è molto alta, evidentemente è un talento di cui la Juve si priva per arrivare a un altro calciatore. Io non la capisco molto, ma alla fine devo dire che per certi versi ha una logica. E’ un calciatore che l’allenatore vuole. E’ anomala come situazione, è il terzo mancino in quel ruolo. Ma se l’allenatore è convinto che possa essere la svolta della squadra, allora bene…”

