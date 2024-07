Roma, è scontro col Basilea per i 9 milioni di Calafiori: gli avvocati avviano l’ingiunzione di pagamento

AS ROMA NEWS – Un aiuto al mercato della Roma potrebbe arrivare dalla cessione a cifre monstre di Riccardo Calafiori, che sta per essere venduto dal Bologna all’Arsenal per circa 45 milioni di euro.

A Trigoria si strofinano le mani, certi di avere diritto a una bella fetta di quei soldi: le metà del totale infatti andrà nelle casse del Basilea, che ha mantenuto il 50% sulla rivendita del calciatore al momento del suo passaggio agli emiliani. Ed è qui che entra in ballo la Roma.

I giallorossi reclamano il 40% sui 22.5 milioni che incasserà la società svizzera, cioè circa 9 milioni: al momento della cessione agli svizzeri, sostengono a Trigoria, la Roma ha ottenuto il 40% non solo sulla parte fissa (1.5 milioni sono stati già incassati) ma anche sulla parte variabile.

Gli avvocati della Roma hanno inviato una lettera al Basilea per pretendere il pagamento della quota che spetterebbe ai giallorossi. La questione dunque rischia di finire in tribunale.

Fonte: Corriere della Sera

