Soulè, dentro o fuori: ultimatum alla Juve, oggi la risposta

AS ROMA NEWS – Il tormentone estivo giallorosso sta per concludersi. In un modo o nell’altro. La Roma ha scelto ieri di rilanciare per Matias Soulè, avvicinandosi alle richieste della Juventus, mettendo sul piatto 28 milioni di euro, bonus compresi, per regalare il talento argentino a un impaziente De Rossi.

Ma la nuova proposta non è stata sufficiente a convincere Giuntoli a dare il via libera per la cessione: da Torino mantengono il punto, valutando Soulè non meno di 30 milioni. Se la Roma vorrà Matias dovrà compiere un altro (piccolo) sforzo: la distanza tra le parti è ormai minima.

Basterebbe alzare di un paio di milioni l’offerta, o inserire una percentuale sulla futura rivendita del calciatore per strappare il sì della Juventus. La Roma però è stanca di questo tira e molla, e non accetterà un altro rinvio da parte dei bianconeri: le parti sono al lavoro per cercare un accoro, che sembra essere molto vicino.

Anche da Torino infatti oggi scrivono che l’intesa è a un passo. Ma da Trigoria non si fidano e aspettano una risposta entro oggi: i giallorossi potrebbero riformulare l’offerta ritoccandola leggermente in modo da avvicinarsi ulteriormente alle richieste della Juve, ma non accetteranno altri rinvii. Per Soulè, che vuole fortemente la Roma, è il momento del dentro o fuori.

