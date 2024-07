C’è chi dice no: Paredes e Dybala rifiutano la pioggia di milioni dell’Arabia per restare alla Roma

NOTIZIE AS ROMA – C’è chi dice no. Ben due giocatori della Roma hanno saputo resistere alle ricche avance provenienti dal campionato saudita. Non ci sarà dunque l’Arabia nel futuro di Leandro Paredes e Paulo Dybala.

Quest’ultimo a inizio luglio ha respinto il corteggiamento dell’Al-Nassr, che aveva messo sul piatto un triennale da circa 20 milioni all’anno per provare a sedurre la Joya. Nulla da fare. Il fantasista argentino ha deciso di restare nella Capitale. Stessa mossa fatta dal connazionale Paredes, adesso in vacanza dopo il trionfo in Copa America con l’Albiceleste.

L’ex regista di Juve e PSG non ha voluto neanche prendere in considerazione le proposte saudite, in particolare quella dell’Al-Ahli disposto a garantirgli uno stipendio da 10 milioni netti a stagione. Un doppio rifiuto che fa sorridere Daniele De Rossi. Il tecnico, infatti, ritiene i due argentini fondamentali per la Roma che sta costruendo. I due fanno la differenza in campo, ma anche fuori visto che si stanno dando da fare pure come emissari per convincere cere Soulè a sbarcare in giallorosso.

Fonte: Tuttosport

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma sul tuo cellulare? Iscriviti subito al canale Whatsapp di Giallorossi.net!