Assignon e Dahl, così Ghisolfi rifà le fasce della Roma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Una delle priorità di Daniele De Rossi era quella di dare un volto nuovo alle corsie esterne, soprattutto quelle di difesa. Terzini di gamba, i grado di saltare l’uomo e creare superiorità numerica.

Il budget di Ghisolfi non permetteva spese folli e così il ds ha dovuto dare spazio alla sua creatività individuando due calciatori giovani ma promettenti che facessero al caso della Roma.

Per la sinistra l’obiettivo è Samuel Dahl, 21 anni, esterno mancino svedese del Djurgardens. L’affare tra i due club è a un passo: il rilancio di Ghisolfi a 4,5 milioni per il calciatore, corteggiato anche dalla Premier, è servito a rompere le resistenze del club scandinavo. Nelle prossime ore è attesa la fumata bianca e lo sbarco del giocatore nella Capitale. Dahl si alternerà con Angelino, che vestirà inizialmente i panni del titolare.

Per la destra la situazione è meno definita, anche se l’obiettivo del ds sembra essere uno: Lorenz Assignon, 24 anni, terzino francese del Rennes con il quale ha buoni rapporti dopo l’affare Le Fee. ll giocatore è reduce da una buona stagione, dove ha giocato in prestito al Burnley: Massara chiede 12 milioni di euro, una cifra che Ghisolfi pensa di abbassare in fase di trattativa.

Fonti: Il Tempo / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero

