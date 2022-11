Stadio a Pietralata, nasce il Comitato contro l’impianto: “Sì al verde, no al calcio”. E rispunta Berdini…

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – La Roma e il Comune lavorano spediti verso la presentazione ufficiale del nuovo progetto stadio che dovrebbe sorgere a Pietralata.

Il nuovo piano previsto dal club giallorosso punta a riqualificare la zona, eppure c’è chi non sembra essere d’accordo con la realizzazione dell’impianto.

Stando a quanto scrive oggi la Gazzetta dello Sport, è già sorto il “Comitato Stadio Pietralata, no grazie“, che ieri sera si è riunita in un’assemblea pubblica in via del Frantolo.

Presenti anche i rappresentanti del Verdi e di Italia Nostra, oltre l’ex assessore all’Urbanistica del Comune, Paolo Berdini. Quest’ultimo ha dato voce, come gli altri, al rischio di congestione del traffico e al desiderio di molti residenti di vedere quell’area adibita solo a verde.

Al termine della riunione, la pagina Facebook ufficiale del Comitato ha postato una foto della serata ringraziando gli intervenuti in un’assemblea che è stata definita “bella e partecipata”.

“I rischi della costruzione di uno Stadio a Pietralata sono: l’eccessivo consumo di suolo con l’aggressione al verde pubblico e il rischio di un collasso della viabilità. Noi vigileremo sella qualità di vita nelle aree interessate“, la descrizione che appare nella pagina del Comitato che non vuole la realizzazione dello Stadio di Pietralata.

Fonti: Gazzetta dello Sport / Facebook