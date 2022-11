Roma, il secondo rinforzo arriva dal Giappone: Kamada obiettivo di Pinto

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Roma con la testa in Giappone e non solo per la tournée, ma anche per ragioni di mercato. Lo sostiene l’edizione odierna de Il Romanista.

Qualche giorno fa, rispondendo sulla possibilità che in giallorosso arrivi un giocatore del Giappone, José Mourinho ha fatto un nome, quello del centrale di centrocampo, trequartista e pure seconda punta, Daichi Kamada.

Si tratta di un’ulteriore opzione per il centrocampo giallorosso tra gennaio e giugno. Il ventiseienne giapponese con l’Eintracht Francoforte ha un contratto in scadenza il prossimo trenta giugno e al momento dalla Germania non arrivano notizie di un possibile prolungamento.

Il fattore è il suo ingaggio, poiché a Francoforte guadagna meno di mezzo milione di euro netto a stagione, una cifra che può consentire a Pinto un rilancio importante.

Fonte: Il Romanista