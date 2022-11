La Roma sfida i campioni di Giappone: Mou rispolvera i big

AS ROMA NEWS – Seconda e ultima amichevole per la Roma in questa mini tournée nipponica, con i giallorossi che questa mattina (ore 11:30 italiane, diretta su DAZN) affronteranno lo Yokohama Marinos.

L’asticella si alza rispetto alla sfida precedente: la squadra giapponese è campione in carica del proprio campionato. Per evitare figuracce, Mourinho prepara i rientri in campo di Mancini, Spinazzola, Celik, Zaniolo e Pellegrini dal primo minuto.

Possibile la conferma di Tahirovic al fianco di Matic, visto che il giovane centrocampista svedese aveva convinto alla prima da titolare contro il Nagoya Grampus. Ma non è da escludere che Mou decida di far giocare Camara in mediana, con Pellegrini e Zaniolo alle spalle di uno tra Belotti e Abraham.

Domani il rientro in Italia, con la Roma che avrà qualche giorno di tempo per ricaricare le pile prima di ripartire, direzione Portogallo: lì Mou vuole effettuare un vero e proprio ritiro che permetta alla squadra di ritrovare motivazioni e convinzioni in vista della seconda e decisiva parte di stagione.

Fonti: Corriere dello Sport / La Repubblica / Gazzetta dello Sport / Il Messaggero