Karsdorp senza pace: è ripartito per l’Olanda. Mancano le offerte: le possibili soluzioni

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Rick Karsdorp ha già lasciato la Capitale, poco prima che la squadra rientrasse dalla tournée in Giappone (oggi la seconda amichevole contro lo Yokohama Marinos) prevista per domani.

L’olandese è rientrato a Roma per sottoporsi alla visita richiesta dal club dopo che il terzino aveva accusato un “malessere psicologico” che gli impediva di rispondere alle convocazioni di mister Mourinho.

Dopo aver esaudito alle richieste del club, Karsdorp ha fatto i bagagli e nuovamente lasciato la Capitale, per fare ritorno in Olanda. Il giocatore quindi non ha intenzione di farsi trovare a Trigoria per la ripresa degli allenamenti.

Il futuro dell’olandese resta incerto: l’addio a gennaio sembra scontato, ma solo davanti a un’offerta che permetta il trasferimento del calciatore a titolo definitivo. Per il momento però Pinto non ha ricevuto niente di concreto se non timidi sondaggi di Marsiglia, Lione e club turchi.

E se a gennaio non dovessero arrivare proposte per Karsdorp? A quel punto la società tenterà la strada della riconciliazione tra tecnico e giocatore, per arrivare a una tregua fino a giugno e poi riprovare a cercare una sistemazione al terzino.

Fonti: Corriere dello Sport / Gazzetta dello Sport / Il Tempo