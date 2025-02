Stadio della Roma, depositato il piano viabilità: progetto definitivo entro la primavera

NOTIZIE AS ROMA – Nuovo passo avanti per il progetto dello stadio della Roma a Pietralata. Dopo mesi di confronti tecnici con l’assessorato alla Mobilità e le società del Gruppo FS, il club ha depositato martedì il piano viabilità aggiornato, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero. Il documento era già stato presentato in Campidoglio la scorsa settimana con un’analisi dettagliata dei flussi di traffico, della rete di parcheggi e delle connessioni con il trasporto pubblico, sia di superficie che sotterraneo.

Tra gli elementi chiave del piano è confermata la realizzazione del ponte ciclopedonale di via Livorno, smentendo così le indiscrezioni circolate nel II Municipio. Fonti interne alla società hanno ironizzato sulla presunta criticità dell’infrastruttura: “Un progetto da 1,2 miliardi di euro messo in crisi da un ponte che vale 7 milioni?”. La viabilità studiata individua la ferrovia come principale punto di accesso per i tifosi che utilizzeranno le linee metropolitane, mentre la stazione Tiburtina sarà il riferimento per chi arriverà in treno. Per quanto riguarda i parcheggi, una parte delle aree di sosta è stata individuata nei parking di scambio lungo le metro. Ora spetta al Campidoglio valutare il piano per verificarne la sostenibilità e sciogliere uno dei nodi più delicati del progetto.

Parallelamente, si avvicina la ripresa degli scavi archeologici, passaggio necessario per la consegna del progetto definitivo. Inizialmente prevista per la seconda metà di febbraio, la ripartenza è slittata ai primi giorni di marzo a causa del maltempo e delle autorizzazioni ambientali in corso. La Roma ha già presentato le richieste di autorizzazione all’assessorato all’Ambiente e si attende il via libera definitivo. Restano da completare circa quindici trincee, con un tempo stimato di venti giorni per la conclusione delle operazioni, salvo imprevisti meteorologici.

La tabella di marcia prevede la consegna del progetto definitivo entro la primavera, con il 21 giugno come scadenza tecnica. Tuttavia, il club potrebbe puntare a una data simbolica per il completamento dell’iter: il 21 aprile, giorno del Natale di Roma, rappresenterebbe un momento significativo per ufficializzare l’ultima fase del percorso burocratico.

Fonte: Il Messaggero