Roma, il futuro si decide a marzo

AS ROMA NEWS – La rimonta in campionato e la sfida al Bilbao, ma pure il progetto per la prossima stagione. Quello di marzo, scrive l’edizione odierna di Leggo (F. Balzani), sarà il mese delle grandi decisioni in casa Roma. Dopo aver sistemato il presente, infatti, Ranieri pensa anche al futuro del club giallorosso e sta supportando i Friedkin nella scelta dell’allenatore. Che non dovrebbe essere un giovane nonostante i contatti con Montella e Farioli e la stima per Fabregas dimostrata anche pubblicamente da Sir Claudio.

Sia il presidente che Ranieri, infatti, vogliono un profilo d’esperienza. Per questo il cerchio si sta stringendo su Gasperini e Sarri. L’allenatore dell’Atalanta è il nome in cima alla lista, ma la Roma non è l’unica in corsa. Il miracolo di Bergamo (figuriamoci poi se dovesse vincere lo scudetto) ha stupito i club di mezza Europa e acceso l’attenzione anche squadre blasonate come United, Milan e Dortmund. Sarri non avrebbe problemi a sposare il progetto Roma nonostante il passato laziale ed era stato già vicino a Trigoria prima dell’arrivo di Mourinho. Ma i lavori in corso non sono solo per la panchina.

I Friedkin dovranno aumentare il parco dirigenti con l’arrivo di un Ceo e di un altra figura “sportiva” da affiancare a Ghisolfi e Balzaretti. Un ruolo, quest’ultimo, che potrebbe essere ricoperto da Burdisso già ds di Boca e Fiorentina e in attesa di una chiamata da Trigoria. L’ex difensore è molto stimato da Ranieri e contro il Porto è stato ospite del club in tribuna. Novità anche sul fronte rinnovi: dopo Pisilli toccherà a Paredes ed El Shaarawy. Per Svilar si discute sul valore della clausola rescissoria che la Roma vorrebbe alzare a 45 milioni.

In entrata gli occhi sono ancora su Lucca e Frattesi mentre all’estero si monitora soprattutto il campionato belga. Nel frattempo, però, ci sono due sfide da preparare a Como e Athletic. Oggi Ranieri punta a recuperare Dovbyk mentre il Bilbao ha perso almeno per la sfida d’andata una delle sue stelle: Sancet (autore di 14 gol finora) ha rimediato una lesione al retto femorale.

