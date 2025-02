Saelemaekers, gol e magie: il Milan raddoppia il prezzo e scarica Abraham

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Ghisofi aveva provato, senza successo, ad anticipare l’acquisto di Alexis Saelameakers nel corso dello scorso mercato invernale nel timore che il prezzo del cartellino del belga potesse continuare a lievitare, soprattutto ora che con Ranieri la Roma sta trovando la via giusta per ripartire.

Ora però per il ds la strada per il ds giallorosso sembra sempre più impervia. Il Milan infatti la scorsa estate valutava il cartellino dell’esterno circa 10 milioni di euro. Ora però Saele sta impressionando un po’ tutti con assist e gol di straordinaria fattura, come quello realizzato di sinistro lunedì sera contro il Monza. Prestazioni che stanno facendo lievitare il costo del cartellino del calciatore: ora i rossoneri lo valutano esattamente il doppio di quanto faceva la scorsa estate.

La Roma pensa ad una strategia sostenibile per trattenerlo a Trigoria e vorrebbe inserire nell’affare Tammy Abraham, calciatore che non farà ritorno nella Capitale anche considerato il peso del suo stipendio. Il problema è che, gol decisivo a parte proprio contro i giallorossi in Coppa Italia, l’attaccante inglese non ha convinto nemmeno il Milan: i rossoneri hanno già informato Ghisolfi di non volerlo trattenere in vista della prossima stagione. Non una buona notizia per il direttore sportivo francese.

Fonte: La Repubblica