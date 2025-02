“ON AIR!” – ROSSI: “Stadio? Se avessimo proseguito con Tor di Valle ci staremmo già giocando”, PES: “Sarei sorpreso se si scegliesse Gasperini”, NARDO: “Lo vorrei solo in coppia con D’Amico”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “La Roma non giocherà nel nuovo stadio nell’anno del centenario, e c’è stato un po’ di malcontento tra i tifosi. Gualtieri aveva detto che il progetto definitivo sarebbe stato consegnato ad aprile, oggi è diventato entro la primavera, quindi entro il 20 giugno…sarà la 25esima scadenza data… Quando è stato accantonato il progetto di Tor di Valle è stato detto che faceva schifo…60 milioni sono stati presi e buttati al cesso. Ma dopo 5 anni non è stato ancora presentato un progetto, perchè a oggi non c’è, e quindi non c’è ancora la conferenza dei servizi, e il costo dello stadio è di un miliardo, che è quanto sarebbe costato tutto il progetto di Tor di Valle compreso il quartiere commerciale, col quale avresti pure fatto soldi…Se la Roma avesse portato avanti quel progetto, staremmo già giocando da un pezzo dentro quello stadio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Ghisolfi è passato dal “prenderemo un allenatore top” a “sto cercando di convincere Ranieri“…c’è una bella differenza. E’ cambiata la narrazione: Ghisolfi ci aveva detto che il mercato di gennaio sarebbe stato fatto col nuove allenatore e che l’allenatore sarebbe stato scelto presto. Siamo a marzo e l’allenatore ancora non è stato deciso. Se una cavolata la diciamo noi è un conto, se lo dice il dirigente più alto in grado è diverso…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “Io domenica manderei in campo quasi tutti i titolari, anche perchè sennò arriveresti alla partita di giovedì con calciatori che non giocano da 10 giorni… Occhio al Como, che tra Firenze e il Napoli ha fatto sei punti eh…Nico Paz? E’ un giocatore molto interessante, penso che potrebbe essere Paredes a occuparsi di lui…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Mi risulta che non ci siano più telefonate così assidue tra Ranieri e Friedkin, forse il presidente è impegnato… La Juve? Spero che rimanga Motta e tutta questa squadra. Ma presidè, non ti viene in mente che se facciamo una squadra l’anno prossimo forse possiamo vincere qualcosa, visto che a Milan e Juve per rifare la squadra gli ci vuole adesso. Ma se io leggo che si riparte da Shomurodov e Celik e che Cristante è una riserva di lusso, beh allora mi prende un colpo…”

Francesca Ferrazza (Tele Radio Stereo): “Le rivalutazioni primaverili della rosa della Roma sono un classico. A marzo è già tardi per fare mercato e scegliere l’allenatore, e invece c’è silenzio…Questo è il momento più caldo e dovresti avere le idee chiare su quello che fare. E invece si vive un po’ alla giornata…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “La vittoria dell’Empoli ieri sera fa aumentare i rimpianti per quel Milan-Roma di Coppa Italia…questa coppa è un grande cruccio, più di altre annate… Gasperini? Se non andava bene Juric, che si ispira al suo gioco, perchè dovrebbe andare bene Gasperini? L’uomo contro uomo, la pressione a tutto campo…questa Roma non mi sembra una squadra con quelle caratteristiche. C’è una short list a Trigoria e Gasperini ci sta dentro, ma la scelta ancora non è arrivata. E Gasperini sinceramente mi sorprenderebbe, non ne capirei il senso…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Sull’allenatore si va molto a momenti: c’è stato il momento Montella, poi quello Farioli, poi quello Allegri, poi quello Gasperini… Se prenderei Gasperini? Ho qualche perplessità per l’età che ha, ed è una cosa che conta nel calcio. Ma se mi dicessero che la Roma vuole prendere sia lui che il ds dell’Atalanta, D’Amico, allora direi sì…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Io voglio sognare di arrivare quarto….sono suonato? Forse. Ma fatemi sognare fino al prossimo pareggio…Io in questo momento sia legittimata ad avere un’ambizione d’Europa. Allenatore scelto da Friedkin? Non è che mi stupisce, è abbastanza nelle cose che la scelta finale sia del presidente…sempre se si ricordi che ha la Roma. Secondo me le cose andranno così: quando ci sarà da stringere per l’allenatore, Ranieri prenderà la parola e metterà sul piatto il nome di tre o quatto allenatori, poi Friedkin farà le sue valutazioni e deciderà, come è giusto che sia come in ogni proprietà di calcio. Se facesse tutto di testa sua senza ascoltare i nomi suggeriti? Non mi stupirebbe…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “L’allenatore? Qualche nome l’abbiamo sentito, ma deve essere convinta la società non noi. Io credo che l’idea di sostituire uno come Ranieri non è facile, devi fare delle valutazioni e non devi sbagliare, perchè se sbagli tecnico mica puoi richiamare di nuovo Ranieri. Forse anche per quello che stanno valutando attentamente. Di voci se ne sentono tante, ma sono solo voci…”

Nando Orsi (Radio Radio): “Il Como? E’ un osso in gola…poi finirà 2 a 0 per la Roma e tutto bene, però è una squadra che ha battuto Fiorentina e Napoli nelle ultime due partite, sarà di sicuro più forte del Monza. La Roma e Ranieri sicuramente non sottovaluteranno l’impegno…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “Il Como è una squadra diversa da quella di tre mesi fa, gioca con grande determinazione e la Roma dovrà guardarsi bene. Ranieri sa già le difficoltà della partita, di gran lunga superiori a quelle col Monza. Il Como è una squadra da metà abbondante in classifica, gioca bene, è veloce in attacco, e ha Paz e Diao che sono veramente bravi…”

