Friedkin a Ranieri: “Resta un altro anno”. Il tecnico dice no e ripensa anche a De Rossi

ULTIME NOIZIE AS ROMA – Dan Friedkin ha provato a convincere Claudio Ranieri a restare sulla panchina della Roma ancora per un altro anno. Senza però riuscire nel suo intento. Il tecnico, che compirà 74 anni il prossimo ottobre, ha riflettuto a lungo sulla proposta del presidente, ma alla fine ha deciso di declinare la proposta, preferendo smettere con la carriera di allenatore e restare solo come dirigente del club. A rivelarlo è l’edizione odierna de Il Romanista (D. Lo Monaco).

Secondo il quotidiano, a essere stato contattati dal tecnico testaccino per la panchina del prossimo anno sono stati fino a questo momento Gasperini e Farioli, in un incontro avvenuto a Roma pochi giorni prima della fine dell’anno. Dalla corsa non si possono ancora escludere neanche Massimiliano Allegri, Roberto De Zerbi e Daniele De Rossi che, nonostante i dinieghi pubblici al riguardo, sarebbe stato il primo tecnico che Ranieri ha pensato di proporre ai Friedkin sin dai giorni del primo colloquio a Londra.

