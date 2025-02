ULTIME DA TRIGORIA – Ancora out Dovbyk, col Como tocca di nuovo a Shomurodov. Ranieri domani in conferenza stampa

AS ROMA NEWS – Artem Dovbyk non era in gruppo nemmeno oggi, nell’allenamento mattutino svolto a Trigoria a tre giorni dalla sfida contro il Como. L’attaccante ucraino non ha recuperato dal problema muscolare accusato alla vigilia del match contro il Porto e dunque rischia di non farcela nemmeno per la partita di domenica pomeriggio contro i lombardi.

A questo punto sembra scontata la conferma di Eldor Shomurodov al centro dell’attacco, con Paulo Dybala pronto a fare ancora coppia con lui: la Joya dovrebbe giocare dal primo minuto, pronto a una staffetta col connazionale Soulè in vista della partita contro il Bilbao del prossimo giovedì.

Intanto la Roma ha appena reso noto che domani, venerdì 28 febbraio, mister Claudio Ranieri tornerà a parlare alla stampa nella conferenza a due giorni dalla partita contro ragazzi allenati da Fabregas: appuntamento fissato per le ore 13.

Giallorossi.net – Andrea Fiorini