Zeman colpito da un ictus: ricoverato in codice rosso al Gemelli

NOTIZIE AS ROMA – Grande apprensione per le condizioni di salute di Zdenek Zeman, colpito da un ictus. Lo storico allenatore, che per due volte ha seduto sulla panchina della Roma, è stato ricoverato in mattinata in codice rosso all’ospedale Gemelli dopo aver accusato un malore.

Il boemo, 77 anni, già da alcuni giorni era stato colpito da una forte influenza che aveva creato un certo allarmismo in famiglia. Poi, nelle ultime ore, avrebbe palesato segnali di disartria (la perdita della capacità di articolare le parole in maniera normale) e ipostenia all’arto inferiore destro.

L’ex allenatore si trova in terapia intensiva neurologica dove è stato sottoposto a ulteriori esami. Il 77enne a febbraio 2024 era stato costretto a lasciare la panchina del Pescara a seguito di alcuni problemi al cuore e lo scorso ottobre era stato colpito da un attacco ischemico. Le sue condizioni di salute ora andranno monitorate con estrema cautela.