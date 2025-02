HUMMELS: “Il futuro lo deciderò insieme a mio figlio. Roma? Che stress questo traffico, c’ho messo un po’ a farci amicizia”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – In un’intervista concessa nei giorni scorsi a Rtl.de, il difensore giallorosso Mats Hummels è tornato a parlare della sua esperienza a Roma, del suo ambientamento alla vita caotica della Capitale e del suo futuro in giallorosso. Queste le sue parole.

“Non sarà deciso nelle prossime settimane. Negli ultimi anni l’ho gestito in modo tale da ascoltare il mio corpo, anche la mia famiglia, anche mio figlio. Anche perché mi manca di più passare del tempo con lui. Ecco perché si decide solo in estate. E ha voce in capitolo. Molta responsabilità per un bambino di sette anni. Ma credo che troveremo un modo per essere felici”.

Sull’ambientamento a Roma: “All’inizio ho avuto delle difficoltà. È una città enorme con una storia incredibile. Mi ci è voluto un po’ per fare amicizia con il traffico romano, ho avuto davvero stress per qualche mese. Nel frattempo, mi è stato detto che guido già come un romano”.