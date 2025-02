AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di giovedì 27 febbraio 2025.

Ore 13:55 – LECCE-ROMA DI SABATO SERA – È stato diramato questa mattina dalla Lega il calendario della trentesima giornata di Serie A: la Roma sarà impegnata a Lecce allo Stadio Via del Mare: la gara si giocherà sabato 29 marzo alle 20:45, con diretta TV sia su DAZN che su Sky.

Ore 12:15 – PAIRETTO ARBITRA ROMA-COMO – Sarà il signor Pairetto l’arbitro di Roma-Como. Al VAR invece scelto Chiffi. LEGGI LE DESIGNAZIONI COMPLETE

Ore 9:30 – FRATTESI E LUCCA RESTANO NEL MIRINO – In vista della prossima estate la Roma continua a tenere d’occhio sia Davide Frattesi che Lorenzo Lucca, centravanti dell’Udinese. (Leggo)

Ore 9:00 – SAELEMAEKERS, PREZZO RADDOPPIATO – Per poter trattenere Saelemaekers, la Roma pensa ad una strategia sostenibile. In estate, quando il Milan ha girato il belga in prestito secco, esisteva un accordo verbale intorno ai dieci milioni di euro. Ora, però, costa almeno il doppio e i rossoneri non vogliono neanche tenersi Tammy Abraham. (La Repubblica)

Ore 8:40 – GUALTIERI: “STADIO? CI SIAMO QUASI” – Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è stato ospite del Morning Show di Radio Globo. Queste le sue parole riguardo allo stadio a Pietralata: “Lo stadio non lo fa il Comune, lo fa la Roma. Ieri è stata depositata la parte che riguarda i trasporti e ci aspettiamo entro la primavera il progetto definitivo. Siamo in un momento importante e positivo, tutti mostrano il massimo impegno. Ci siamo quasi…“.

