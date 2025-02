El Shaarawy e Paredes rinnovano con ingaggio ridotto: la Roma riparte (anche) da loro

NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Un mix di esperienza e giovinezza. Questa sarà la Roma del prossimo anno, con alcuni giocatori della vecchia guardia destinati a salutare e altri invece che guideranno ancora la squadra. Due veterani destinati a restare, e ormai sul punto di rinnovare, sono Leandro Paredes e Stephan El Shaarawy.

L’argentino, scrive l’edizione odierna de Il Messaggero, in inverno sembrava a un passo dal ritorno in Argentina e invece ora è pronto al rinnovo di contratto. Nelle ultime settimane si sono intensificati i contatti con Ghisolfi per mettere nero su bianco il prolungamento: Paredes guadagna 4 milioni all’anno e la Roma ha proposto una spalmatura da 2,5 per i prossimi due.

Da sottolineare come sia già presente una clausola nel contratto del numero 16 che permette il rinnovo automatico di un solo anno in caso di un certo numero di presenze (già raggiunte) e la qualificazione in Europa League o Champions League. Inoltre, i giallorossi possono ancora usufruire delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita che resta valido per i rinnovi dei calciatori arrivati prima del dicembre 2023. Il Boca può aspettare e il presidente Riquelme non ha intenzione di offrire più di un milione di euro a stagione.

Per quanto riguarda Stephan El Shaarawy, a breve scatterà il rinnovo automatico del Faraone fino al 2026 e le parti stanno cercando un accordo sull’ingaggio che dovrebbe passare dai 3.5 milioni attuali a circa 1.5 più bonus.

Fonte: Il Messaggero