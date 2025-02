Dahl sfreccia col Benfica, ma la Roma può evitare il riscatto: i giallorossi hanno un diritto di veto

AS ROMA NEWS – Con la maglia del Benfica Samuel Dahl sta vivendo una seconda metà di stagione completamente diversa rispetto alla prima. Dopo aver collezionato appena 60 minuti con la Roma, il giocatore si è trasferito in prestito oneroso (300mila euro più 300mila di bonus) con diritto di riscatto fissato a 8 milioni più 2 di bonus al prestigioso club portoghese.

E se alla Roma il terzino svedese vedeva solo la partita dalla panchina, al Benfica sta trovando molto più spazio: sono già 291 i minuti accumulati a Lisbona, dove è partito titolare nelle ultime due partite di campionato, in piena lotta per il titolo, debuttando da subentrato anche in Champions. I tifosi del club lusitano sono certi che a fine stagione Dahl verrà riscattato, ma è ancora presto per una decisione definitiva.

Inoltre, fa sapere l’edizione odierna de Il Tempo (F. Biafora), la Roma potrebbe anche decidere di “bloccare” il riscatto da parte del Benfica, qualora i portoghesi decidessero di mettere mani al portafogli e sborsare i soldi previsti: i giallorossi infatti avrebbero la possibilità di porre un diritto di veto all’acquisto da parte del club di Lisbona, che in caso riceverebbe un milione di euro.

Fonte: Il Tempo