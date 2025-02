Stadio a Pietralata, habemus data: progetto definitivo il giorno del Natale di Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Habemus data. È stato fissato il giorno in cui verrà presentato il progetto definitivo dello stadio della Roma, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera. Una data per nulla casuale. Perchè quel giorno non sarà soltanto il Natale di Roma, ma diventerà soprattutto il Natale della Roma.

La società giallorossa è infatti intenzionata a presentare il progetto definitivo dell’impianto di Pietralata il 21 aprile, giorno in cui ricorre la fondazione della città di Roma. Quest’anno, però, potrebbe essere anche la data in cui decisiva per un sostanziale passo verso la realizzazione del tanto desiderato ed agognato stadio. Una volta consegnata la documentazione al Campidoglio, si passerà alla Conferenza dei Servizi.

In questa fase, il Comune si accerterà che tutte le richieste presentate al club siano state eseguite, come ad esempio il tema trasporti, di cui la Roma ha presentato il piano nei giorni scorsi. Successivamente, si passerà al bando internazionale per i lavori e poi cominceranno i cantieri. Che, stando al sindaco Roberto Gualtieri, dovrebbero portare alla luce lo stadio “nel 2028“. Per l’inaugurazione in occasione del centenario, dunque, sembrerebbe non esserci tempo.

Fonte: Corriere della Sera