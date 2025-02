“ON AIR!” – RIGHETTI: “Allegri profilo che non interessa alla Roma, va escluso dai papabili”, PES: “Ranieri lascia in cinque minuti se i patti non saranno rispettati”, PRUZZO: “Col Como devono giocare i titolari”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Noi fino a qualche tempo fa eravamo convinti che la Roma dovesse fare turnover in campionato e concentrarsi sull’Europa League, ma i risultati straordinari ottenuti in queste settimane fanno sì che già domenica potresti scavalcare il Milan e questo potrebbe farti ripensare il tutto. Passare dal nono all’ottavo posto non ti cambierebbe la vita, ma sarebbe un segno tangibile di quello che hai fatto…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Thiago Motta alla Roma? Ma come, fallisce alla Juve e lo prendiamo noi? Se Motta a fine stagione dovesse essere cacciato via dalla Juve, avendo un contratto lungo con i bianconeri mi sembra difficile che possa subito tornare in pista…Se invece puntassi su uno tra Conte, Sarri e Allegri, lì come caschi, caschi bene…”

Checco Oddo Casano (Rete Sport): “Se paragonassimo la Roma a una pizzeria che sta nella stessa piazza insieme ad altre nove pizzerie, se tutte hanno un capo cuoco, 2 chef, la cassiera e tu invece solo due lavoranti, è difficile che quei due da soli facciano girare tutto al top come gli altri. Certo, se poi devi avere Lina Souloukou come amministratore delegato, quella meglio perderla che trovarla…però da lei al vuoto totale c’è un mare magnum di ipotetiche scelte… Allenatori? Uno scenario plausibile per l’anno prossimo potrebbe essere Italiano al Napoli, Gasperini alla Juventus, Sarri al Milan, Allegri all’Inter, Inzaghi in Premier e Conte alla Roma…”

Mario Corsi (Tele Radio Stereo): “Noi discutiamo la Roma che è nona, e invece ci piacerebbe che arrivasse tra le prime tre. Io non so come si fa ad amare questa squadra, a parte Dybala, Konè e Mancini. Ami la maglia, perchè la maglia è un’altra cosa, ma certi giocatori come puoi amarli…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Per me Ranieri potrebbe mettere Pisilli contro il Como aumentando i muscoli a centrocampo e Pellegrini contro il Bilbao…sono quasi certo che Pellegrini giocherà in Europa League, Ranieri ha capito che può rendere meglio in quel contesto lì, la sua esperienza aiuta, l’abbiamo visto anche contro il Porto… Gasperini dovrebbe lasciare l’Atalanta a fine stagione, dei contatti con la Roma ci sono già stati. Conte per me se vince va via sicuro dal Napoli, ma non mi risultano contatti con la Roma. Chi prenderei tra Gasperini e Fabregas? Il secondo. Gasp non lo vedo contestualizzato a Roma. Per quanto di meraviglioso fatto a Bergamo, non mi sembra l’uomo giusto. Forse lo sarebbe stato cinque anni fa. E allora proverei qualcos’altro… Ranieri? Voi siete sicuri che rimanga? Se i patti non saranno rispettati, ci metterebbe cinque minuti ad andarsene…”

Alessio Nardo (Tele Radio Stereo): “Secondo me tra domenica e giovedì una maglia El Shaarawy se la prende…un attacco El Shaarawy-Dybala-Shomurodov non è male… Conte? Se viene qua e capisce che non ci sono basi societarie solide, dopo due mesi prende e se ne va. Quindi in primis devi costruire una dirigenza forte, a prescindere dall’allenatore…”

Piero Torri (Radio Manà Manà Sport): “Roma e Milan sono le due delusioni di questo campionato, per i rossoneri si parlava addirittura di scudetto e invece a questo punto non andrà nemmeno in Champions, perchè domenica la Roma gli può andare addirittura sopra…Ma se il Milan dovesse battere la Lazio domenica, la squadra di Baroni sarebbe nel mischione per l’Europa con tutte le scarpe…staremmo tutte là…Ma adesso tocca alla Roma, che deve vincere tutte le partite. Non può più permettersi passi falsi: se dovessi pareggiare col Como faresti subito un grande passo indietro…”

Ubaldo Righetti (Radio Romanista): “Eliminerei Massimiliano Allegri dalla lista dei possibili allenatori della Roma. È un profilo che non interessa alla società, credo che sia da escludere dai vari nomi seguiti per la panchina. Penso che non sarà lui l’allenatore della Roma…”

Daniele Lo Monaco (Radio Romanista): “Da quello che ho saputo, Friedkin ha chiesto a Ranieri di restare l’anno prossimo, con il tecnico che ha detto di no. E poi è emerso che ci sono vari colloqui con candidati per la panchina del prossimo anno. La strategia della Roma non è quella di puntare su un tecnico, ma di fare un giro di orizzonti e poi ovviamente si stringerà. Di colloqui ci sono stati sia con Gasperini che con Farioli. La Roma vuole conoscere più allenatori possibili, capire il loro pensiero, capire come lavorerebbero nella Roma, che condizioni metterebbero, e poi a un certo punto verrà fuori il nome, scelto probabilmente dai proprietari come sempre è successo in questi anni…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Il problema della Roma è che è partita con l’handicap e ora non può più permettersi distrazioni. Adesso la squadra ha raggiunto un equilibrio, e Ranieri è bravo nelle scelte. Col Como non puoi fare chissà quale turnover, devi mettere i titolari perchè il Como è una squadra molto pericolosa, hanno questa capacità di giocare la palla che può essere pericolosa. Ci vorrà la Roma migliore…”

Mario Mattioli (Radio Radio): “A me dispiace che molti operatori della comunicazione tendano a sottovalutare il Como…io non sono così sicuro contro la quale basta una rotazione per superarla, chi sostiene questa teoria è poco attento a quanto sta facendo il Como. E’ una squadra pericolosissima, con due giocatori poco noti come Paz e Diao di cui pochissimi conoscono le doti…Il turnover è una via d’uscita per gli allenatori per far giocare tutti e non avere problemi di spogliatoio, altrimenti un giocatore giovane non sarebbe in grado di giocare due volte a settimana? Ma non scherziamo, dai…”

Redazione Giallorossi.net