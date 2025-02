RANIERI: “Farò un’ampia rosa di nomi per l’allenatore, poi deciderà Friedkin. Il Como? Partita tremenda, come andare dal dentista senza anestesia” (VIDEO)

AS ROMA NEWS – Claudio Ranieri parla in conferenza stampa a due giorni dalla sfida di campionato contro il Como, rivelazione di questa ultima parte di stagione. Queste le dichiarazioni dell’allenatore sulle condizioni della Roma e sulla difficoltà dell’impegno che attende la sua squadra.

Come sta Dovbyk? A 27 anni ha fatto solo un campionato ad alto livello nel calcio che conta. Va aspettato o è un ruolo che va migliorato?

“Intanto godiamocelo quest’anno. Sta recuperando, da domani dovrebbe essere a disposizione. Nel calcio siamo tutti sotto esame”.

Si susseguono nomi di possibili allenatori. Dà fastidio? Nella scelta finale il suo parere è quello che conta di più?

“Mi hanno preso con questa mansione, io consiglio ma poi sarà la proprietà a dire questo o quello. Io devo dare un ampio ventaglio di nomi, ed è quello che farò. A me non dà fastidio, e nemmeno alla squadra. Voi sbizzarritevi pure…”

Il Como è migliorato grazie al mercato. Fabregas sarebbe già pronto per la Roma?

“Non so se sarebbe pronto, ma tra 3-4 anni diventerà il top. E il Como sarà il Parma degli anni 90, sarà un club destinato a salire tanto. Guardiola disse dell’Atalanta che giocarci contro era come andare dal dentista. Ecco, affrontare il Como ora è andare dal dentista senza anestesia. Sarà difficilissimo, sono bravi, bravi, bravi…”

Hummels, può incidere la situazione familiare per il futuro?

“Al ragazzo non chiedo tanto del futuro, gli ho detto che è un punto di riferimento per i giovani. Poi spetta a lui la scelta, se ha ancora voglia di sacrificarsi. Sulla scelta, io cerco di mettere quelli giusti per battere gli avversari, poi ci si riesce ed altre volte no. Non mi baso sugli stipendi, ma su quello che fanno negli allenamenti. Hummels è disponibile”.

Non è poco suggerire l’allenatore per una persona della sua esperienza?

“La presidenza si fida di me, e di ogni allenatore dirò pregi e difetti. Se io gli porto dei nomi, è perchè ci credo. Ognuno di noi ha dei pregi e dei difetti. Il presidente ha anche il dovere di dire chi lo convince di più. Io gli porterò dei nomi validi per guidare la Roma”.

De Rossi può essere uno dei profili da suggerire?

“Da quello che mi hanno detto è un grande allenatore, deve fare il suo percorso e poi tornerà qua”.

Ha sondato già qualcuno?

“Ho sondato solo le squadre con cui ho giocato contro…Parliamo di calcio, domenica ci aspetta una partita tremenda. Guardate che fenomeno è Paz, poi c’è Diao…e con un allenatore che li conosce stanno facendo bene. E’ una squadra che gioca molto bene, il Como è una squadra”.

Volevo chiederle di Gasperini…

“Ma voi scrivete…una volta è Allegri, una volta è questo, una volta è quello. Il mio lavoro è difficilissimo, ma il vostro non lo invidio. Riempire ogni giorno dei fogli non è facile. Se io vi dicessi “tizio”, poi dopo qualche giorno che scrivete? Invece così potete dire che avete saputo che è questo…”

Ci spiega qual è la logica con cui fa i cambi?

“Un giocatore non può stare sempre allo stesso livello. Se tu gestisci lo stato di forma, non dura 12 mesi. Un giocatore magari per 3-4 mesi sta in buona forma e poi ha un piccolo calo. Poi bisogna vedere se può creare piccoli problemi o se è giusto cambiarlo. Questo è il mio modo di pensare…”

Perchè Angelino non ha riposato di più a risultato acquisito contro il Monza?

“Perchè l’allenatore ha paura di mandare dei messaggi, come se la partita fosse finita, per quello ho aspettato”.

Burdisso volete inserirlo nella Roma?

“E poi vado via io? Era anche a San Siro…Chi viene all’Olimpico viene accostato alla Roma…”

Gourna-Doauth?

“Lo sto conoscendo meglio, aspetto che possa entrare meglio negli ingranaggi come tutti i nuovi. La squadra ora funziona come un orologio, loro devono entrare più in sintonia con tutti quanti”.

Sul mercato avete intenzione di trattenere Saelemekers a prescindere dal riscatto di Abraham?

“Non dipende da me. Io do giudizi tecnici, poi i giudizi economici non mi appartengono”.