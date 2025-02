AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti. Queste le ultimissime di venerdì 28 febbraio 2025.

Ore 15:00 – DOVBYK PARZIALMENTE IN GRUPPO – Nell’allenamento di oggi a Trigoria Artem Dovbyk si è allenato parzialmente in gruppo, lasciando aperta qualche speranza per Roma-Como. Per il resto tutti a disposizione di mister Ranieri in vista della rifinitura di domani.

Ore 13:25 – RANIERI: “COL COMO PARTITA TREMENDA” – Mister Ranieri ha parlato in conferenza stampa a due giorni da Roma-Como: “Farò un’ampia rosa di nomi per l’allenatore del prossimo anno, poi deciderà Friedkin. Il Como? Partita tremenda, come andare dal dentista senza anestesia…“. LEGGI TUTTE LE DICHIARAZIONI DEL MISTER

Ore 11:40 – ZEMAN REAGISCE ALLE TERAPIE – Zdenek Zeman è “vigile, collabora con i medici e reagisce le terapie“. Sono le notizie sullo stato di salute del tecnico boemo, ricoverato da ieri nell’unità di terapia intensiva del Policlinico universitario Gemelli di Roma per sospetta ischemia cerebrale. Oggi sono previsti nuovi esami. (Repubblica.it)

Ore 10:35 – RIGHETTI: “ALLEGRI NON INTERESSA” – “Quello di Massimiliano Allegri è un profilo che non interessa alla Roma“. Lo ha detto oggi Ubaldo Righetti, amico e confidente dell’allenatore ex Juve e Milan, ai microfoni di Radio Romanista.

Ore 9:30 – ANCHE LA JUVE PENSA A GASP – Thiago Motta non ha convinto la Juventus, che ora pensa a un cambio di allenatore a fine stagione: in corsa Antonio Conte, Roberto Mancini, Igor Tudor ma anche Gian Piero Gasperini, accostato anche alla Roma nei giorni scorsi. (Tuttosport)

Ore 8:40 – NUOVO STADIO, PROGETTO IL 21 APRILE – La Roma ha deciso: presenterà il progetto definitivo dello Stadio a Pietralata il giorno del Natale di Roma, e cioè il prossimo 21 aprile. Lo fa sapere l’edizione odierna del Corriere della Sera. VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:25 – DAHL-BENFICA, LA ROMA HA UN DIRITTO DI VETO – Samuel Dahl sta rifiorendo al Benfica, con il terzino svedese molto spesso titolare e autore di prove convincenti. Il club portoghese ha un diritto di riscatto fissato a 8 milioni più 2 di bonus, ma la Roma può invalidarlo con un veto…LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – PAREDES E ELSHA RINNOVANO A CIFRE INFERIORI – La Roma ha proposto a Paredes di spalmare il suo ingaggio su un rinnovo biennale, mentre El Shaarawy dovrebbe accettare di tagliare il suo stipendio pur di rimanere ancora in giallorosso. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

IN AGGIORNAMENTO…