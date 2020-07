Stadio della Roma, ennesima fumata nera in Campidoglio: nessun via libera politico

ULTIME NEWS AS ROMA – Il vertice di maggioranza 5 Stelle che si è tenuto questa sera in Campidoglio si è concluso con l’ennesimo nulla di fatto per quanto riguarda il via libera politico allo Stadio della Roma.

Lo racconta il giornalista de Il Tempo, Ferdinando Magliaro, con un tweet in cui spiega come la riunione di oggi si è conclusa senza alcun voto e senza essere dunque decisiva in nessun senso.

L’iter va avanti ma senza il via libera politico preliminare che si attendeva da questo summit 5 Stelle guidato dalla Raggi. Appuntamento dunque in aula per il voto finale, e lì si capirà una volta per tutte le intenzioni della maggioranza sullo stadio di Tor di Valle.