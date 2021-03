Stadio, i 30 giorni di Parnasi: ecco cosa deve fare per salvare il progetto

NOTIZIE AS ROMA – Trenta giorni di tempo per far sì che il progetto Stadio a Tor di Valle non venga cancellato definitivamente dal Comune. È questo il tempo che resta a partire da ieri a Luca Parnasi.

Nella giornata di giovedì è infatti partita la Pec dagli uffici del Campidoglio, con destinatari Eurnova e l’As Roma. Una comunicazione ufficiale da parte del Comune con cui, di fatto, è iniziata la revoca della procedura amministrativa del progetto stadio di Tor di Valle.

In sostanza, scrivono oggi i quotidiani in edicola, il Comune chiede alla società di Parnasi di dimostrare di avere tutti i requisiti per essere ancora considerato soggetto proponente del progetto e di farlo entro 30 giorni da ieri. In un mese, quindi, Eurnova dovrà dimostrare di avere le coperture economiche per portare a termine il progetto, di avere la proprietà dei terreni e di avere l’accordo con una società sportiva di primo piano “utilizzatrice” dell’impianto.

Ed è proprio quest’ultimo punto che sembra condannare Parnasi: la Roma non ha nessuna intenzione di tornare sui suoi passi. E a meno che Eurnova non trovi magicamente un altro club disposto a costruire lì lo stadio, il progetto Tor di Valle è destinato a svanire nel nulla.

Fonti: Corriere della Sera / La Repubblica / Il Messaggero