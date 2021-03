Rivoluzione Fonseca: tocca a Diawara, Roma in campo col doppio regista

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Il grave infortunio capitato a Veretout nel corso di Fiorentina-Roma costringerà Fonseca a una piccola rivoluzione tattica dentro la squadra. Non avere Jordan, giocatore unico per caratteristiche in rosa, spingerà il tecnico a cambiare pelle alla sua formazione.

Chi tornerà ad essere un sicuro titolare è Amadou Diawara: il guineano ha convinto tutti nelle sue ultime uscite da titolare, Fonseca lo rimetterà di nuovo al centro della Roma. Al suo fianco si alterneranno Lorenzo Pellegrini, che si dividerà nel doppio compito di mediano e trequartista, e Gonzalo Villar.

La Roma senza Veretout e con Cristante prestato alla difesa (domenica contro il Genoa sarà ancora il centrale con Smalling e Mancini ai lati), giocherà dunque col doppio regista. Almeno per il momento. Contro i grifoni a riposare potrebbe essere Pellegrini, così come Mkhitaryan: per El Shaarawy e Pedro si avvicina il momento della grande occasione dal primo minuto.

