Veretout, lesione muscolare di secondo grado: stop di un mese. Tornerà in campo dopo la sosta

ULTIMO AGGIORNAMENTO INFORTUNIO VERETOUT – Jordan Veretout ha concluso gli esami a Villa Stuart che hanno confermato una lesione di secondo grado, il calciatore starà fuori un mese.

Lo afferma in questi minuti Sky Sport. Il giocatore quindi salterà “solo” le prossime cinque partite, ma tornerà in campo dopo la sosta, e quindi per il match di campionato contro il Sassuolo in programma per il prossimo 3 aprile.

Effettuati esami strumentali oggi per #Veretout.

Confermata la lesione al flessore.

Stop di un mese circa.

Salterà 5 partite: Genoa, doppia sfida Shaktar, Parma e Napoli.

Rientro previsto il 3 aprile contro il Sassuolo. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) March 5, 2021

La Roma ha appena diramato una nota ufficiale che parla di “lesione muscolare del flessore” senza specificarne l’entità. Il versamento ancora presente non permette di stabilire l’esatta entità del problema, il giocatore verrà dunque monitorato giorno per giorno.

……………..

AS ROMA NEWS – Brutte notizie sul fronte Jordan Veretout arrivano questa mattina dai giornali. Ieri il francese ha effettuato un’ecografia alla gamba destra a Trigoria che ha confermato la lesione muscolare. L’entità dell’infortunio, scrive oggi la Gazzetta dello Sport (M. Cecchini) appare abbastanza grave ma solo stamattina si conoscerà l’esatta entità del problema e i relativi tempi di recupero.

Il centrocampista salterà comunque le prossime decisive partite in campionato e la doppia sfida contro lo Shakhtar Donetsk in Europa League. Al suo posto giocherà Diawara, ma anche Cristante tornerà utile in mezzo al campo quando sarà finita l’emegenza in difesa.