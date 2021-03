“ON AIR!” – CIARDI: “La smentita di Pallotta? Ora è diventato il portatore sano della verità”, JURIC: “C’è solo un risultato domenica, sarà un turno fondamentale”, PIACENTINI: “Diawara? Mi aspetto più Cristante titolare a centrocampo”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Iacopo Savelli (Roma Radio): “Veretout? Si parla di circa di un mese di stop, ma i tempi di recupero sono di massima all’inizio, poi molto dipende da come reagisce il giocatore. Questa estate si parlava di una cessione del francese, lo avevano addirittura inserito in uno scambio con Maksimovic del Napoli, ora quegli stessi giornali scrivono che Veretout è insostituibile e come farà la Roma senza di lui… Ma quando ti manca un giocatore, l’allenatore adegua la squadra senza smontarla alla necessità del momento. Gli infortuni fanno parte del gioco, ma ora sembra che senza di lui la squadra non abbia prospettive. E lo dico da grande estimatore di Veretout….”

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “Su Pallotta ognuno può avere il proprio pensiero, adesso è diventato il portatore sano della verità… Ci sta, giustamente è stato il presidente della Roma. Mi ricordo quando annunciava a Napoli la cessione di Alisson e non gli credeva nessuno, perchè Pallotta veniva considerato un fregnacciaro… Riccardo (Angelini, ndr) ha detto ieri quello che era giusto dire e che lui si è sentito di dire. Pallotta ha smentito? Ok, ciao, argomento chiuso… Poi chissene frega di Pallotta, simpatico o non simpatico. Tante volte ha detto cose che erano il contrario di quello che poi si manifestava…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Clausola tosta, alla spagnola, per Ibanez: 80 milioni. Avete visto che è successo ieri? Pallotta ha sputtanato la ca**ata del principe arabo…essere sputtanati anche da chi hai dato il didietro è brutto… L’Inter vincerà lo scudetto come da me pronosticato. Ma con Conte alla Juve e Pirlo all’Inter, chi lo vinceva lo scudetto? La domanda è retorica…Pirlo ti fa capire quanto un allenatore possa abbattere una squadra. Su Fonseca invece non si sa, ancora non possiamo dirlo. Almeno nelle dichiarazioni Fonseca è più vivo di Pirlo…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Ci aspetta un weekend di partite molto interessanti…Quest’anno sono tutte squadre difettose, ma l’Inter tra tutte mi sembra quella più spensierata, vuole sempre vincere. Veretout? Adesso abbiamo Diawara… Pellegrini-Villar non è una coppia secondo me, e dalla partita dopo quella col Genoa potrebbe tornare Cristante a centrocampo. Se hai tutti i difensori a disposizione, non so se Fonseca preferirà Diawara a Cristante. Senza Veretout e Smalling non so quanto possiamo andare avanti nelle prossime partite…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Per domenica prossima vedo Diawara e Villar titolari, ma se ragioniamo a lungo termine mi viene da pensare più a una coppia formata dallo spagnolo e Cristante a centrocampo, quando sarà finita l’emergenza in difesa. Smalling me lo aspetto titolare domenica…”

Dario Bersani (Rete Sport): “Veretout rischia di saltare una decina di partite, e sono tante. Per tutti Jordan, con Spinazzola e Mkhitaryan, è stato uno dei punti di forza di questa squadra. La speranza è che Dzeko possa tornare prima possibile, sia lui che Ibanez. Inter-Atalanta può decidere lo scudetto con dodici giornate di anticipo, o riaprire il campionato…”

Marco Juric (Rete Sport): “Ora Diawara deve fare 45 giorni come dio comanda. Spero che non faccia passaggi suicidi al portiere, ma che sia importante per la Roma. Lo staff deve aspettare e capire quali soni i calciatori che hanno futuribilità all’interno della Roma, e voglio credere che su questo discorso ci sia una sterzata importante rispetto alle precedenti gestioni. Per i prossimi 40 giorni il centrocampo titolare sarà Diawara-Villar, vedremo che risultati darà. Il prossimo turno sarà fondamentale, c’è un solo risultato domenica, visti gli scontri diretti potresti scalare posizioni importanti…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Veretout per come l’ho visto uscire dal campo starà fuori un paio di mesi. Ora che Fonseca ha recuperato i difensori, può far risalire Cristante nel suo ruolo di centrocampista. Attenzione, la partita di domenica contro il Genoa non sarà una passeggiata di salute… A chi serve più la vittoria? Di sicuro alla Roma per mantenere la linea del quarto posto…”

Xavier Iacobelli (Radio Radio): “Le ultime uscite del Genoa non sono state saltanti, ma con Ballardini la squadra ha avuto un cambiamento importante in positivo, per cui la Roma dovrà stare molto attenta…”

Redazione Giallorossi.net