Karsdorp, la Roma ha deciso: si va avanti con lui. Rinnovo quadriennale, niente clausola rescissoria

AS ROMA NEWS – Dopo quello di Roger Ibanez, è in arrivo anche il rinnovo di contratto di Rick Karsdorp che firmerà a breve un nuovo accordo quadriennale con la Roma. Lo annuncia Sky Sport in questi minuti. Stavolta però non è prevista una clausola rescissoria.

Il contratto del terzino olandese sarebbe dovuto scadere nel 2022 ma vista la stagione positiva, Fonseca e Tiago Pinto si sono convinti ad andare avanti con Karsdorp anche per i prossimi anni. Il nuovo accordo, riferisce Angelo Mangiante, verrà messo nero su bianco e annunciato ufficialmente la prossima settimana.

La Roma ha deciso di puntare ancora su Karsdorp, con Reynolds che sarà l’altro terzino per la fascia destra del futuro. Sempre più scontato l’addio di Bruno Peres, che a giugno lascerà Trigoria a parametro zero.