AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

Ore 11:10 – La Roma fa gli auguri su Twitter a mister Paulo Fonseca che oggi compie 48 anni.

Ore 10:45 – Confermata la lesione muscolare di secondo grado per Veretout, che tornerà in campo tra un mese. Il centrocampista sarà a disposizione di Fonseca dopo la sosta di fine marzo. VAI ALL’ARTICOLO COMPLETO

Ore 9:45 – Anche Leonardo Spinazzola è arrivato a Villa Stuart, ufficialmente per effettuare solo controlli di routine. Il giocatore quindi non avrebbe accusato problemi di sorta.

Ore 9:30 – Per il nuovo progetto stadio della Roma i Friedkin stanno mostrando interesse per i terreni di proprietà comunale di Pietralata-Sdo, nei pressi della stazione Tiburtina. Terreni che però necessiterebbero di una modificazione della destinazione d’uso, al momento uffici. (Milano Finanza)

Ore 9:10 – Fonseca, senza Veretout, disegna una nuova Roma con il doppio regista: accanto a Diawara si alterneranno Villar e Pellegrini. (Gazzetta dello Sport)

Ore 9:00 – Jordan Veretout è arrivato a Villa Stuart per effettuare i controlli alla gamba destra: si teme una lesione di secondo grado, probabile uno stop superiore al mese.

