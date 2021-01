Stadio Roma, i Friedkin spingono per il Flaminio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’area di Tor di Valle e il progetto ideato da Dan Meis per Pallotta non interessano più alla Roma come 8 anni fa. Lo rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport (M. Cecchini).

La famiglia Friedkin oltre a non apprezzare molto la zona prescelta, si trova a gestire il mondo post-Covid, in cui il “business park” fatto anche di uffici, in tempi di smart working sembra essere obsoleto, oltre che costoso, visto che solo di oneri di urbanizzazione i nuovi proprietari dovrebbero spendere circa 300 milioni.

Per questo da mesi rimbalza l’ipotesi di cambiare tutto o quasi. Non è un mistero che la strada preferita dai nuovi proprietari della Roma sarebbe quella di avere in concessione, da parte del Comune, lo stadio Flaminio per 99 anni.

A quel punto, una ristrutturazione mirata (lo stadio è sottoposto a vincoli architettonici) e magari l’utilizzo di alcune aree circostanti di proprietà del Demanio, consentirebbe al club giallorosso di avere un impianto nel cuore della città, anche se con potenziali problemi – soprattutto dal punto di vista dell’ordine pubblico – che dovranno essere risolti. Non basta. Tra le ipotesi prese in considerazione, c’è anche un ritorno di fiamma sulla zona di Tor Vergata.

