Mancini: “Pellegrini preziosissimo, è un ragazzo perfetto. Zaniolo? E’ solo giovane, dovrà dedicare al calcio gran parte delle sue giornate”

AS ROMA NOTIZIE – Il ct della nazionale azzurra Roberto Mancini ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport oggi in edicola nel corso della quale ha parlato di due calciatori della Roma sui quali punta per il futuro dell’Italia.

Il primo è Lorenzo Pellegrini, del quale dice: “Lorenzo è preziosissimo. In qualsiasi ruolo lo metto, risponde bene: esterno sinistro, interno, quinto attaccante. Ed è un ragazzo perfetto“.

L’altro, ovviamente, è Nicolò Zaniolo, un giocatore sul quale Mancini ha creduto fin da subito. L’allenatore azzurro però usa bastone e carota con lui: “Nicolò è solo giovane. Crescendo capirà che per realizzare il suo talento e le sue potenzialità, dovrà dedicare al calcio gran parte della sua giornata“.

Fonte: Gazzetta dello Sport