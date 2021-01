Tifosi della Roma fuori da Trigoria per accompagnare la squadra all’Olimpico

NOTIZIE ROMA CALCIO – Non è stata ancoro annunciato ufficialmente dagli ultrà romanisti, ma la possibilità che la tifoseria giallorossa aspetti la squadra fuori dai cancelli del Fulvio Bernardini è concreta. Lo rivela l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport.

Considerato il fatto che gli stadi sono chiusi e che per il Covid non ci sarà la possibilità, per la prima volta, di seguire un derby all’Olimpico, l’idea è quella di far sentire la vicinanza alla squadra accompagnandola da Trigoria fino allo stadio.

I tifosi quindi “scorterebbero” il pullman della squadra tra cori e fumogeni, per caricare i giocatori a pochi minuti dall’inizio del derby. Stesso programma dei tifosi laziali, che però hanno già ufficializzato il loro piano.

Fonte: Gazzetta dello Sport