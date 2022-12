Sterzata Roma: assalto a Frattesi, Pinto cambia strategia per bloccarlo già a gennaio

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – La Roma passa al contrattacco e prova ad anticipare la concorrenza, che si sta facendo sempre più agguerrita, per Davide Frattesi.

De Zerbi gli fa la corte da quando si è insidiato a Brighton e il Napoli ha iniziato ad informarsi seriamente. Per questo l’obiettivo di Tiago Pinto, scrive oggi Il Tempo, è quello di bloccare già in questo mercato di gennaio l’acquisto del centrocampista del Sassuolo, considerato “uno dei più forti della Serie A” dallo stesso general manager giallorosso.

Quello di Pinto non è una semplice idea, ma un vero progetto di mercato da strutturare fin da subito per regalarsi il calciatore la prossima estate.Il gm ne inizierà a parlare con l’agente del calciatore al ritorno dal Portogallo per iniziare con largo anticipo una nuova trattativa con il Sassuolo.

La Roma vuole farla con un piglio diverso rispetto a questa estate: aggressiva e sfacciata, perseguendo, anche in entrata, il nuovo atteggiamento sul mercato. Un matrimonio con Frattesi che s’ha da fare ormai da troppi mesi, ma stavolta la Roma vuole chiudere prima di tutte le altre.

