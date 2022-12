“ON AIR!” – MAGNI: “Temo che Zaniolo diventi un nuovo Lamela”, FERRAZZA: “Il prossimo dieci sarà scelto da Totti”, CIARDI: “I giocatori si sono fermati al 25 maggio”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

Augusto Ciardi (Tele Radio Stereo): “C’è un periodo che sarà molto indicativo per il matrimonio tra la Roma e Mourinho, c’è la necessità di ritrovarsi a un certo punto e capire cosa potrà fare il club per migliorare la rosa. Facendo capire qual è la strategia. La Roma ha una squadra che non è cresciuta, zero, nemmeno uno, e questa senza ombra di dubbio è anche colpa di Mourinho. Poi magari a gennaio si svegliano… Pellegrini? Mou sa che la Roma non può permettersi di meglio, ecco perchè ti dice che ne vorrebbe tre. La Roma ha fatto un mercato perfetto la scorsa estate viste le disponibilità, seguendo le direttive della Uefa. Si pensava che la squadra potesse crescere, e invece il blocco unico dell’anno scorso non è cresciuto di un millimetro. I giocatori si sono fermati al 25 maggio…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “Le parole di Totti su Spalletti sono quelle di una persona matura. Mi sembrano parole sagge, intelligenti, che Spalletti potrà apprezzare. Su Zaniolo, sappiamo che è sempre stato perplesso. Lui dice due cose importanti, e Zaniolo deve farne tesoro: la prima è che non si capisce che ruolo abbia, ma la colpa non è solo di Zaniolo. Mou deve indirizzarlo in una zona dove farlo rendere al massimo. E poi c’è l’aspetto esterno al campo: per passare da buon giocatore a campione devi fare uno scatto di testa, che Totti da osservatore ancora non vede in lui. E’ un giudizio severo, ma giusto. Zaniolo, rsipetto a quello di due anni fa, stia facendo un percorso di crescita fuori dal campo e deve continuare a farlo. In campo non dipende solo da lui, il compito di farlo crescere spetta anche all’allenatore…”

Massimiliano Magni (Rete Sport): “Non riesco a vedere dove Zaniolo non sia maturato abbastanza. Non vedo comportamenti da giocatore che ancora non è cresciuto. Lui si sforza tantissimo in allenamento e in campo, sta in forma fisica molto buona nonostante gli infortuni tremendi che ha avuto. Io questa mancanza di maturità la vedo solo tattica, della sua comprensione di sé stesso. Secondo me non è tanto colpa dell’allenatore, gli manca la consapevolezza della prioria posizione in campo, del proprio ruolo. Per esempio Lamela è uno di questi, bravissimo, ma dove lo metti crea disequilibrio. E io ho paura che Zaniolo diventi un giocatore di questo tipo, tanto forte ma che ne puoi fare anche a meno…”

Andrea Pugliese (Rete Sport): “Tra i media portoghesi non c’è molta fiducia sul fatto che la storia di Mourinho al Portogallo possa concretizzarsi. Il suo no comment? Ma lui non parla proprio, non è che non ha risposto solo a quella domanda. Le parole di Totti su Zaniolo? E’ stato duro, diretto, essenziale nel suo giudizio. Il suo pensiero già lo conoscevamo. Si discute tanto della sua collocazione tattica, di dove Zaniolo dovrebbe giocare, Totti ci dice che dovrebbe giocare esterno per allargare le difese avversarie. Io concordo sul fatto che ancora non abbia la testa giusta per prendersi la Roma, magari lo farà, ma gli manca un salto di qualità a livello di maturità per prendersi la squadra…”

Francesca Ferrazza (Centro Suono Sport): “Totti aveva indicato Pellegrini come suo erede, ma portare la dieci per lui sarebbe stato un sacrilegio ed è stato intelligente a scegliere di non portarla. Pellegrini pensa che possa esserci un 10 che più di lui meriterà quella maglia. Credo che sarà proprio Francesco Totti a scegliere chi dovrà essere il prossimo 10 della Roma, qualsiasi sia la società. Non credo che al momento ci sia un indiziato, ai tempi poteva esserlo Zaniolo, ma Totti non lo ha mai amato, avrà visto degli atteggiamenti dentro Trigoria o un modo di rapportarsi di questo ragazzo. Per la maglia numero dieci non contano solo i piedi, ma anche l’attaccamento alla città e ai tifosi…”

Mimmo Ferretti (Tele Radio Stereo): “Io non so quello che vorrà fare Mourinho, la Roma o il Portogallo, a me però non piacerebbe avere un allenatore a mezzo servizio. Le parole di Totti? Certe volte sarebbe bene evitare certe dichiarazioni che potrebbero dare adito a certe voci su un possibile ritorno di Spalletti. Quando Totti dice “non sono soddisfatto di Mourinho“, alzo la mano e dico “anche io”. Ma è tutta colpa sua? Se uno come Totti dice delle cose ha un peso specifico, e quando sei un personaggio così rilevante farei dei ragionamenti più intensi prima di dire qualcosa…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Non escludo una tregua con Karsdorp. Ma non credo sia un gran problema, in quel ruolo ne ha già altri cinque. Credo che la Roma mantenga questo modulo, senza mercato non vedo soluzioni differenti. Lo scambio Kumbulla-Lukic lo farei, la Roma ha bisogno di rinforzi a centrocampo specie se Wijnaldum non ti darà garanzie. Se potessi io ne prenderei due in quel reparto, con caratteristiche diverse. E soprattutto spero che Abraham possa tornare a essere quello dell’anno scorso…”

Xavier Jacobelli (Rado Radio): “Scambio Lukic-Kumbulla? Non ci sono rapporti idilliaci tra il centrocampista serbo e il Torino, quindi penso che l’ipotesi sia plausibile e le due società ci stanno lavorando. Per Lukic è l’ultima stagione a Torino, vedremo se da giugno o da gennaio…”

Redazione Giallorossi.net

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!