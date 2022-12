Mourinho dice no al Portogallo: vuole restare sulla panchina della Roma

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Mou dice no. Respinte le avances del Portogallo, che aveva pensato allo Special One come nuovo ct della propria nazionale.

Ieri si è parlato di un incontro tra Jorge Mendes e il presidente federale Fernando Gomes, dove è stata anche avanzata una proposta al tecnico giallorosso. Che però ha fatto sapere di non essere al momento interessato a lasciare la Roma.

La ferma volontà dello Special One è di continuare la sua avventura capitolina, ancora a metà del suo percorso. E dato che i Friedkin non apriranno mai all’ipotesi di un doppio incarico, e che per liberare un allenatore sotto contratto chiedono in cambio parecchi soldi, tutto porta alla permanenza di Moua Trigoria.

Qualche timida possibilità di un suo approdo come ct del Portogallo potrebbe riaprirsi in estate, qualora i rapporti con la Roma dovessero incrinarsi. Ma per il momento questo scenario appare piuttosto improbabile: ci vorrà ancora del tempo prima che la panchina lustiana possa diventare Special.

Fonti: Gazzetta.it / Corrieredellosport.it