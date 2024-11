Storia, personalità e credibilità: Mancini si prepara a ridare la scossa a una Roma addormentata

AS ROMA NEWS – Il grande favorito per la ripartenza giallorossa è uno: Roberto Mancini. L’ex ct azzurro si è da poco separato dalla nazionale araba e sarebbe motivato ad accettare la difficile sfida giallorossa.

Il tecnico di Jesi, 59 anni, sarebbe un profilo gradito alla maggior parte dei tifosi romanisti nonostante il suo passato da calciatore e allenatore della Lazio, scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera. Senza contare che avrebbe storia, personalità e credibilità per recuperare un gruppo che a Juric è sfuggito di mano.

Nelle ultime ore, aggiunge Il Tempo, ci sono stati contatti tra la Roma e l’allenatore marchigiano, ma ci sarebbero da risolvere ancora dei nodi fiscali legate alla sua residenza in Arabia. Questioni che sarebbero comunque superabili se la volontà dei texani fosse davvero quella di portare Mancini sulla panchina giallorossa.

Una mossa che permetterebbe al tecnico di iniziare a lavorare già da questa stagione (ormai compromessa almeno per i posti Champions) e creare le basi per un progetto pluriennale. Mancini, che con l’Italia ha vinto un campionato europeo non da favorito, chiede almeno due anni di contratto.

Fonti: Corriere della Sera / Il Tempo

