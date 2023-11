Su Mourinho c’è il Newcastle. La Roma pensa a Conte, spunta la concorrenza dello United

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO ROMA – Sembra davvero essere finita l’avventura di Josè Mourinho sulla panchina della Roma, con i Friedkin che non hanno dato segnali di voler rinnovare il suo contratto a fine stagione.

Lo Special One ha già lanciato segnali verso l’Arabia Saudita, che l’estate scorsa era pronta a ricoprirlo d’oro. Ma occhio al Newcastle, che guarda caso ha una proprietà saudita ricchissima e pronta, riferisce Calciomercato.com, a puntare sull’allenatore giallorosso in vista della prossima stagione.

Intanto in casa Roma si pensa già al dopo Mou: uno degli allenatori più in auge per la panchina del club capitolino è Antonio Conte. Ma sull’ex Juve ora pare esserci in pressing il Manchester United. Stando a quanto afferma Repubblica.it, il club inglese vorrebbe proprio il tecnico salentino in vista della prossima stagione.

Sarà decisiva la volontà di Conte, che pare orientato a tornare ad allenare in Italia anche per motivi familiari: oltre alla Roma, anche Napoli e Milan sono sulle tracce dell’ex ct azzurro.

Fonti: Calciomercato.com / Repubblica.it