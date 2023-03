Suggestione Adidas: il nuovo brand porta alla Roma un “suo” attaccante top

AS ROMA NEWS CALCIOMERCATO – Voci e spifferi di mercato cominciano ad apparire sulle pagine dei quotidiani, complice anche la pausa del campionato.

Emblematica in tal senso la suggestione, che circola nell’ambiente romano e che viene riportata oggi dalle colonne de La Repubblica (M. Juric), secondo la quale l’Adidas, prossimo sponsor tecnico della Roma, avrebbe un piano di marketing finalizzato al grande colpo di benvenuto.

Come? Portando un “suo” grande attaccante in giallorosso. I nomi che vengono suggeriti dal quotidiano sono quelli di Karim Benzema, 35 anni, bomber del Real Madrid che a giugno si libererà a parametro zero, e Roberto Firmino, 31 anni, anche lui prossimo a lasciare il Liverpool a scadenza di contratto.

Entrambi gli attaccanti vestono il brand tedesco e saranno acquistabili senza spendere un euro per il loro cartellino: l’addizione sembra facile nei sogni dei tifosi romanisti.

Fonte: La Repubblica