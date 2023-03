Pinto spera nel tesoretto

AS ROMA NEWS – C’è un esercito di giocatori in prestito che la Roma potrebbe ritrovarsi di nuovo in rosa a fine stagione. La speranza di Tiago Pinto è che non sia così, ma che anzi dalle loro cessioni il club possa ricavare un tesoretto per il mercato estivo. Obiettivo che, stando alle prestazioni offerte dai calciatori in questione, potrà essere raggiunto solo in parte.

Chi sembra destinato a un mesto rientro a Trigoria sono Matias Vina e Eldor Shomurodov, entrambi partiti a gennaio a titolo temporaneo per cercare fortuna lontano dalla Capitale, il primo con un diritto di riscatto a favore del Bournemouth, il secondo in prestito secco allo Spezia.

In Liguria l’uzbeko non sta riuscendo a ritagliarsi una vetrina importante: partito titolare quando Nzola era fuori per infortunio, l’ex giallorosso non è stato in grado di imporsi, finendo per assaggiare la panchina anche a La Spezia. Ancora a secco di gol, Shomurodov non sta di certo brillando: una pessima notizia per la Roma, che invece sperava nel rilancio di uno dei suoi acquisti più onerosi degli ultimi anni. Eldor ha ancora una decina di partite per invertire la rotta e rivalutarsi in vista di giugno.

Ancora peggio sta andando a Matias Vina, uno che il campo lo sta vedendo col contagocce: O’Neil, tecnico del Bournemouth, gli preferisce sistematicamente Kelly nel ruolo di terzino sinistro titolare. Per l’uruguagio solo scampoli di partita: il suo rientro a Roma a giugno appare scontato.

Le note dolenti proseguono con Gonzalo Villar, che al Getafe non gioca titolare, e in parte con Justin Kluivert: l’olandese sembrava destinato a una stagione più appariscente con il Valencia, tanto che il suo riscatto anticipato a gennaio era stato dato come probabile. Ora invece il club spagnolo sembra titubante, intenzionato a trattare con la Roma il prezzo fissato per il suo riscatto (15 milioni).

Sono ultimamente in crescita invece le prestazioni di Carles Perez col Celta Vigo: impiegato stabilmente tra i titolari, l’attaccante spagnolo è stato il migliore in campo nella vittoria sul campo dell’Espanyol con un assist e un gol a decidere il match. C’è anche da dire che fino ad allora il suo bottino in Liga è stato assai deludente, con zero reti e tre assist all’attivo, ma Tiago Pinto spera che le prestazioni dell’ex Barcellona possano proseguire su questa strada.

Sta sbocciando in Belgio la carriera da professionista di Bryan Reynolds: sempre titolare a destra nel KVC Westerlo, l’americano continua a sfornare prestazioni convincenti, tanto che il club sembra addirittura intenzionato a spendere i 7 milioni del suo riscatto a giugno. La Roma, che pur avrebbe bisogno di ricostruire la corsia destra, sarebbe ben felice di fare cassa.

Giallorossi.net – G. Pinoli