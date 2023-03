Abraham perde il posto. Ma la Roma non lo sta aiutando

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Viaggio nella crisi di Tammy Abraham. L’attaccante inglese continua a segnare col contagocce: due mesi fa l’ultimo gol, nei sette stagionali messi a segno quest’anno.

L’ex Chelsea, scrive oggi La Repubblica, appare scarico mentalmente, quando è in campo spesso gira a vuoto, poco incisivo sia nel gioco di squadra che in fase realizzativa. Tanto da spingere Josè Mourinho a relegarlo in panchina, preferendogli Belotti come centravanti titolare.

Ma la colpa non è tutta del giocatore: anche la Roma, scrive oggi la Gazzetta dello Sport, non lo sta aiutando. Il gioco troppo rinunciatario operato dal tecnico portoghese incide nella scarsa efficacia delle sue punte: anche Belotti infatti non sta andando meglio dell’inglese in termini di gol fatti.

Basta vedere anche il dato dei cross, che quest’anno sono scesi da 446 a 369. Insomma, c’è da salvare il soldato Abraham. Anche se poi pure lui dovrà darsi una mano da solo. A fine stagione si faranno i conti: Tiago Pinto non ha intenzione di svendere l’attaccante, per il quale chiede addirittura 60 milioni di euro.

Le pretendenti in Premier League ci sono. Su tutti il Manchester United che continua a monitorarlo da vicino con un osservatore praticamente ad ogni gara.

Fonti: La Repubblica / Gazzetta dello Sport