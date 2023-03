ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Cresce l’attesa per Roma-Feyenoord, ritorno dei quarti di finale di Europa League, in programma giovedì 20 aprile alle ore 21:00.

Alle ore 16:00 odierne è scattata la vendita libera dei tagliandi e le file hanno raggiunto picchi di quasi 20mila le persone in coda per accaparrarsi un biglietto.

L’Olimpico dunque sarà tutto esaurito nel giro di poche ore. Un evento che non fa più notizia.