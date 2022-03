Super Abraham: la Roma ha trovato il suo asso dalla Manica

AS ROMA NEWS – I numeri parlano chiaro e sono tutti a favore di Tammy Abraham. Il centravanti giallorosso non sta facendo rimpiangere Edin Dzeko. Lo dicono i gol che l’attaccante inglese sta realizzando con la Roma al suo primo anno in giallorosso.

Con i 19 centri che ha realizzato fino a oggi con la maglia dei capitolini, Abraham è l’attaccante inglese che ha fatto più gol in Europa. Più di mostri sacri come Kane, Vardy o Sterling.

Ora Tammy punta a una chiamata al Mondiale in Qatar dal ct Southgate. Del resto, l’attaccante giallorosso una decina di partite (e tre gol) con l’Inghilterra le ha già alle spalle, non sarebbe di certo un novizio, anche se togliere il posto a uno come Harry Kane non sarà certo facile.

Ma se continuerà su questa strada, sarà impossibile lasciarlo a casa. Il processo di crescita di Abraham è appena iniziato: il giocatore, nonostante i gol e la personalità, ha mostrato ancora delle pause su cui lavorare. I margini di crescita di questo attaccante sono enormi.

La Roma se lo tiene stretto: Abraham è stato l’acquisto più costoso, ma quei 45 milioni sono stati soldi benedetti visto che Tammy è stato il miglior acquisto della sessione estiva della Serie A. Lui ha già professato amore incondizionato alla “sua nuova casa”. Un amore ricambiato dai tifosi.

Fonti: Il Messaggero / Gazzetta dello Sport / Il Romanista

