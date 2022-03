La Roma ha deciso, niente ricorso: Mourinho salterà anche l’Atalanta

AS ROMA NEWS – La Roma ha deciso di non presentare ricorso contro la squalifica di Mourinho e Tiago Pinto, sanzionati dopo i fatti di Roma-Verona.

L’avvocato Conte aveva preparato tutte le carte, ma alla fine il club ha deciso di non ricorrere contro la decisione del Giudice Sportivo.

Mourinho non sarà in panchina per la partita di sabato prossimo contro l’Atalanta, e tornerà a guidare la squadra dal campo solo contro l’Udinese alla Dacia Arena.