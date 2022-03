AS ROMA FLASH NEWS – Tutte le notizie in giallorosso minuto per minuto

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Nuovo appuntamento giornaliero all’interno del nostro portale dove verranno inserite tutte le news sotto forma di “brevissima” per restare sempre aggiornati minuto per minuto sulle notizie della AS Roma e non perdersi mai gli ultimi avvenimenti.

Queste tutte le ultimissime di mercoledì 2 marzo 2022:

Ore 11:15 – LA MAMMA DI ZANIOLO: “PRESENTEREMO QUERELE” – “Alla luce di quanto avvenuto riguardo vili minacce gravi ingiurie e vergognose aggressioni verbali da parte di terzi nei confronti della nostra famiglia- e soprattutto di una minore all’interno di un istituto scolastico- abbiamo conferito mandato all’avv. Antonio Conte del foro di Roma, di presentare formali querele nelle sedi opportune in primis presso la polizia postale al fine di individuare gli account social responsabile di tali condotte. Abbiamo dato mandato al nostro legale di valutare anche articoli apparsi su alcuni giornali che hanno posto in essere una vera e propria istigazione alla violenza nei confronti di nostro figlio Nicolò“. Lo scrive Francesca Costa, la mamma di Zaniolo.

Ore 10:40 – LA ROMA RIPENSA A WEIGL – La Roma cerca un centrocampista e pensa ad un vecchio pallino. Come riportato dalla Bild, il club giallorosso ha messo di nuovo gli occhi su Julian Weigl, 26 anni, attualmente al Benfica. L’ex Borussia Dortumund piace anche al Milan.

Ore 10:10 – RICORSO MOU, LA ROMA VERSO LA RINUNCIA – L’avvocato Conte ha preparato tutte le carte per provare a ottenere uno sconto sulla squalifica di due giornate a Mourinho, e ha tempo fino a oggi per fare ricorso, ma i segnali che arrivano dalla Roma sono quelli di una rinuncia a procedere. Lo scrive oggi Il Tempo.

Ore 10:00 – REBUS A SINISTRA, NON C’E’ PIU’ UN TITOLARE – L’infortunio di Spinazzola lascia aperto un vuoto sulla fascia sinistra: al momento Vina non sembra essere più un titolare per Mourinho. Contro l’Atalanta corsa a tre per quella maglia: anche El Shaarawy e Maitland-Niles sperano, improbabile invece la conferma di Zalewski. Lo scrive il Corriere della Sera.

Ore 9:25 – VERGINE ALLARGA IL SUO SPAZIO NEL SETTORE GIOVANILE – L’addio di De Sanctis non lascerà ruoli vacanti. Da quanto filtra infatti da Trigoria, non sono previsti nuovi ingressi. Vincenzo Vergine, attuale responsabile del settore giovanile del club, si candida ad ampliare ancor di più la sua sfera operativa nel vivaio giallorosso. Lo scrive La Repubblica.

Ore 8:40 – MOURINHO VUOLE ANCORA MICKI, RINNOVO IN ARRIVO – Josè Mourinho ha deciso: Henrikh Mkhitaryan è troppo importante per il gioco della squadra e deve restare ancora alla Roma. In arrivo un altro anno di contratto per l’armeno. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

Ore 8:00 – FELIX IN DISCOTECA, MOU LO RIMANDA IN PRIMAVERA – Il giovane attaccante giallorosso Felix sabato scorso ha passato la serata in discoteca. Mou, deluso dal suo comportamento, lo ha punito rimandandolo ad allenarsi in Primavera. LEGGI L’ARTICOLO COMPLETO

(In aggiornamento…)

Seguici su TWITTER e FACEBOOK per restare sempre aggiornato sulle ultime notizie della Roma!