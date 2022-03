Pinto e la rivoluzione dentro la Roma: taglio delle commissioni, tetto massimo al 10%

AS ROMA NEWS – Un piccola grande rivoluzione dentro Trigoria. Un taglio netto con il passato, e con le commissioni.

Solo un anno fa la Roma era la seconda società in Serie A per il pagamento di commissioni agli agenti: il club giallorosso infatti pagava più di 19 milioni di euro a procuratori e intermediari.

Ma nell’ultima sessione di mercato la spesa è drasticamente scesa a 4.1 milioni: 1.6 milioni per Shomurodov, 1.5 per Vina, 300mila euro per Rui Patricio, 500mila per il rinnovo di Pellegrini e 284 per quello di Mancini.

E’ stato Tiago Pinto, scrive oggi Il Messaggero, ad introdurre questa nuova regola per certi versi rivoluzionaria: quella del tetto del 10% sulle commissioni. Una scelta che dovrebbe portare il club a una sensibile riduzioni delle uscite in bilancio.