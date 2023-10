Svilar, cosa vuoi fare da grande? La Roma lo valuta per il dopo Rui Patricio

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – “Sono un portiere giovane, mi prendo le occasioni che il mister mi concede“. Così ieri Mile Svilar in conferenza stampa alla vigilia del match contro lo Slavia Praga che lo vedrà di nuovo titolare tra i pali. Ma a 24 anni compiuti lo scorso agosto il calciatore belga naturalizzato serbo non può pensare di aspettare troppo prima di compiere il salto che tutti si attendevano da lui.

Arrivato alla Roma nell’estate del 2022 a parametro zero, l’ex Benfica si sta ritagliando a fatica un posto al sole alle spalle di Rui Patricio. La scorsa stagione non è stata molto fortunata: nelle poche occasioni avute, Svilar non è riuscito a impressionare Mourinho, chiudendo con tre presenze in campionato e una in Europa League.

Quest’anno Mou ha scelto di dargli più spazio in coppa, e nelle prime apparizioni contro Sheriff e Servette il 24enne serbo ha lasciato intravedere segnali incoraggianti. Reattivo nelle uscite, più sicuro tra i pali, Svilar sembra aver finalmente imboccato la strada giusta. Tiago Pinto lo sta tenendo d’occhio in vista delle scelte da fare per la prossima stagione.

Rui Patricio, in scadenza di contratto, è destinato a salutare e la Roma in estate dovrà andare a caccia di un nuovo portiere. A quel punto però il club dovrà decidere cosa fare di Svilar, che a 25 anni non potrà più essere considerato un numero uno “giovane”. Lo stesso Mile difficilmente potrebbe accettare di fare ancora il secondo.

In queste settimane si è parlato molto di Carnesecchi, Falcone e Di Gregorio, portieri italiani più o meno giovani che a Trigoria potrebbero anche affiancare Svilar per giocarsi con lui una maglia da titolare. Ogni discorso in tal senso però è ancora prematuro. Perchè la Roma vuole prima capire quale futuro può avere Mile a Trigoria. Per lui le prossime partite di coppa saranno decisive se vorrà candidarsi a diventare il primo portiere di questa squadra.

Giallorossi.net – G. Pinoli