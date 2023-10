“ON AIR!” – CORSI: “Mou ne ha dette di tutti i colori a certi miserabili”, ROSSI: “Non tutte le sue parole sono condivisibili”, PIACENTINI: “Partita di stasera fondamentale”, SABATINI: “Se vinci oggi, potrai permetterti il turn-over”

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – Prosegue il nostro appuntamento giornaliero dedicato al variopinto mondo delle radio romane. On Air, la rubrica più copiata (e incollata) del web, è un viaggio per le frequenze più ascoltate dai tifosi giallorossi a caccia di pensieri, notizie, indiscrezioni e qualche nota di colore. Buon divertimento!

David Rossi (Rete Sport): “Al di là dell’utilizzo del termine idiota, che si può usare in tanti modi, io non mi sento offeso dalle parole di Mourinho, mi posso sentire offeso per tante altre cose ma non questa. Se proprio la dobbiamo dire tutta, l’anno scorso lui non c’era in panchina a San Siro e abbiamo vinto, quindi ben venga per la scaramanzia. Io continuo a dire che non è che tutto quello che dice Mourinho sia condivisibile, io per esempio sulla cosa di Lukaku non sono tanto d’accordo, lui tira dentro Calhanoglu ma la storia mi sembra un po’ diversa…”

Gianluca Piacentini (Rete Sport): “C’è questa idea che sia più importante la partita di domenica da quella di oggi, e secondo me si sbaglia perchè la gara di oggi è fondamentale. Per questo giocherà Lukaku. Io penso che per sette undicesimi giocherà la formazione titolare. Mi aspetto qualche cambio sugli esterni, e forse Llorente titolare al centro della difesa. Per me riposerà uno tra Paredes e Aouar, perchè secondo me Bove non giocherà domenica… Io sono per il tempo effettivo, farei due tempi da 35 minuti… Milan in crisi? Se non gli avessero dato un rigore e mezzo a partita nelle prime gare, forse ora starebbe in una posizione peggiore… Mourinho? Ne ha saltata una sola contro l’Inter, nelle altre c’era sempre, quindi è una percezione errata…”

Fabio Petruzzi (Rete Sport): “A me il calcio di Mourinho non è mai piaciuto, però so anche che con lui in panchina posso vedere i Dybala, i Lukaku, gente che facevo fatica a pensare di vedere qui alla Roma. Ma se a me il suo calcio non piaceva ai tempi dell’Inter, non posso dire che ora mi piaccia solo perchè allena la Roma…”

Francesco Oddo Casano (Rete Sport): “I calendari troppo fitti? Io condivido quello che disse De Laurentiis qualche tempo fa: invece di fare questo spezzettamento di pause delle nazionali durante la stagione, si potrebbe fare un calendario più compatto per partite di campionato e coppe tra agosto e maggio, e finito quello dai alle nazionali due mesi per fare tutte le qualificazioni ed eventualmente la manifestazione da giocare. Il tempo effettivo? Secondo me è impossibile nel calcio. Se facessi due tempi da 35 minuti effettivi, le partite durerebbero 4 ore…”

Mario Corsi (Centro Suono Sport): “Mourinho dà dell’idiota a chi sosteneva che si era fatto cacciare apposta per non stare in panchina contro L’inter…dice cose talmente ovvie…ne ha dette di tutti i colori a questi miserabili… E poi dà una bella botta a Inzaghi dicendo che l’Inter dovrebbe avere 20 punti di vantaggio sulle altre. Lukaku? Non è che sia andato al Milan, è andato alla Roma… Io potrei capire se da anni ci fosse una rivalità con l’Inter per lo scudetto, ma purtroppo in questo momento la Roma non sembra la seria antagonista dell’Inter. In realtà sono più avvelenati i giornali contro la Roma e contro Mourinho che non gli interisti, ahinoi… Loro se la sentono calda per la partita di domenica, è come se giocassero contro una squadretta…”

Lorenzo Pes (Tele Radio Stereo): “Mourinho è stato chiarissimo su Lukaku, in questo momento non si può rinunciare a lui. Svilar? Nel ritiro portoghese sembrava ancora molto indietro, ora invece finalmente vediamo un portiere, anche superiore in alcuni fondamentali a Rui Patricio, mi è sembrato più reattivo sulle uscite. Stasera il dubbio riguarda il centrocampo, davanti El Shaarawy dovrebbe fare coppia con Lukaku… La partita di stasera nasconde insidie importanti, c’è poca conoscenza dell’avversario e lo Slavia ha voglia di stupire. Ma la Roma può vincerla, anche con qualche cambio in più. Vincere stasera ti darebbe una sicurezza diversa per affrontare il resto del girone…”

Furio Focolari (Tele Radio Stereo): “Le italiane in Europa che giocheranno stasera? Viste le avversarie dovrebbe essere un giovedì positivo., La Roma gioca contro una squadra che ha i suoi stessi punti nel girone, ma i giallorossi sono una squadra di levatura superiore e per di più si ma si gioca all’Olimpico…io penso che si possa fare l’en plein…”

Roberto Pruzzo (Radio Radio): “Sulla carta le italiane stasera potrebbero dare un bel segnale, anche se non bisogna sottovalutare nessuno. Nella Roma le alternative sono poche, a centrocampo non ce ne sono a meno che non torni Cristante in mediana. Il resto dei giocatori sono contati, e scontati. Io proverei a dare un turno di riposo a Lukaku, penso ne abbia anche bisogno. Da quando ha ricominciato a giocare, non ha saltato una partita neanche in nazionale…”

Sandro Sabatini (Radio Radio): “La Roma ha il dovere di vincere, sarebbe un passo in avanti per la qualificazione per poi magari mettere la squadra migliore in campionato e fare un po’ di turnover in coppa…”.

Stefano Agresti (Radio Radio): “Le italiane impegnate stasera in Europa? Io penso che vinceranno tutte e tre, ma francamente questo non basterà a confortarci dal disastro di ieri…”

