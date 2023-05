Svilar, Missori, Tahirovic e Solbakken: l’undici di Mou per provare a battere il Bologna

ULTIME NOTIZIE AS ROMA – L’undici anti-Bologna che Josè Mourinho ha in mente ha ancora qualche rebus da svelare solo in prossimità del fischio d’inizio del match.

Tantissime le novità, a cominciare dalla porta: Svilar avrà la sua ultima chance oggi contro gli emiliani, e permetterà a Rui Patricio di ricaricare le batterie in vista della gara di Leverkusen.

In difesa Celik dovrebbe giocare come braccetto di destra della difesa a tre, con Cristante e Ibanez a completare il terzetto. Keramitsis è la possibile sorpresa. Sulla fascia esordio dal primo minuto per il giovane Missori, con Zalewski ad agire sulla corsia opposta.

A centrocampo sicuri di una maglia sembrano essere i giovani Tahirovic e Bove, con Pellegrini pronto a fare gli straordinari. Ma anche Camara sembra avere qualche chance di partire dal primo minuto.

In attacco invece è certa la presenza di Solbakken, che agirà al fianco di uno tra Abraham e Belotti: anche sulla scelta del centravanti di riferimento non c’è unità di vedute tra i quotidiani.

IL TEMPO (3-4-2-1): Svilar; Celik, Cristante, Ibanez; Missori, Bove, Tahirovic, Zalewski; Solbakken, Pellegrini, Belotti.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Ibanez; Missori, Tahirovic, Bove, Pellegrini, Zalewski; Solbakken, Abraham.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Ibanez; Missori, Tahirovic, Bove, Pellegrini, Zalewski; Solbakken, Abraham.

IL MESSAGGERO (3-5-2): Svilar; Celik, Cristante, Ibanez; Missori, Tahirovic, Bove, Pellegrini, Zalewski; Solbakken, Belotti.

IL CORRIERE DELLA SERA (3-5-2): Svilar; Mancini, Cristante, Ibanez; Celik, Camara, Bove, Pellegrini, Zalewski; Solbakken, Belotti.